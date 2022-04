EU-ledere råder franske vælgere til at stemme på Macron

- Frankrig må vælge mellem en demokratisk kandidat og en kandidat for det ekstreme højre, som åbent står side om side med dem, som angriber vores frihed og demokrati, skriver forbundskansler Olaf Scholz i dagbladet Le Monde sammen med Portugals premierminister, Antonio Costa, og Spaniens Pedro Sánchez.

De håber, at franskmændene vil vælge et Frankrig, som har været et ”fyrtårn for demokrati”.

- Det er også dette Frankrig, som er på stemmesedlen 24. april, skriver de.

Selv om præsident Macron klart fører i meningsmålingerne over højrefløjskandidaten Marine Le Pen op til den afgørende valgdag søndag, er der mange usikkerhedsmomenter: ubeslutsomme eller troløse vælgere og lav valgdeltagelse.