Norge vil sende 100 luftværnsmissiler til Ukraine

Donationen består af hele Norges beholdning af Mistral-missiler.

Forsvaret havde nemlig allerede planlagt at skrotte missilerne fra deres arsenal.

Det vil derfor ifølge det norske forsvarsministerium, Forsvarsdepartementet, ikke have den store konsekvens for det norske forsvar at skaffe sig af med missilerne.

- Missilet skal udfases af det norske forsvar, men det er fortsat et moderne og effektivt våben, som vil være til stor nytte for Ukraine. Andre lande har desuden doneret lignende våbensystemer, siger forsvarsministeren.