Dansk læge i Ukraine hjælper sårede og bygger hospitaler i kældre

Dagligt forsøger han og et hold af læger at få et overblik over, hvilke områder af Ukraine der har mest brug for hjælp. Og ifølge den danske læge har de ”meget travlt”.

- Jeg føler hele tiden, at jeg er bagud. Jeg har hele tiden en liste over nye steder, jeg skal hen, siger han om sit arbejde i det krigsramte land.

Arbejdet består blandt andet i at behandle personer, som er blevet såret i angreb, og om at hjælpe ukrainske hospitaler direkte med udstyr, narkoselæger eller kirurger.

I øjeblikket arbejder han også sammen med ukrainske myndigheder om at lave undergrundshospitaler i beskyttelsesrum i kældre, så behandlingen kan holdes kørende, hvis der kommer angreb omkring eller på selve bygningen.