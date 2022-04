Mistænkt for IS-angreb i Paris undskylder til ofre

En af hans forsvarere spurgte efterfølgende, om han ikke fortryder, at han ikke fuldførte sin plan.

- Jeg fortryder det ikke. Jeg dræbte ikke disse mennesker, og jeg døde ikke, svarede Abdeslam.

Ifølge Abdeslam blev han informeret om planerne for det storstilede, koordinerede angreb den 11. november 2015, to dage før angrebet blev udført.

Det skete under et møde i Charleroi i Belgien med Abdelhamid Abaaoud, som menes at være hovedgerningsmanden.

Indtil da, hævder Salah Abdeslam, troede han, at han skulle sendes til Syrien. Men i stedet fik han altså at vide, at han var blevet udvalgt til at udføre et angreb i Paris med et selvmordsbælte.

- Det kom som et chok for mig, men han (Abdelhamid Abaaoud, red.) endte med at overtale mig, fortalte Abdeslam onsdag i retten.