870.000 krigsflygtninge er vendt tilbage til Ukraine

- De siger, at de kan se, at situationen er blevet sikrere, særligt i den vestlige del af landet, og at de ikke længere kan blive i udlandet, siger en talsmand for den ukrainske grænsekontrol ifølge AFP.

- De er klar til at vende tilbage for at blive her, lyder det.

Skiftet kommer, efter at Ruslands styrker har trukket sig tilbage fra den ukrainske hovedstad, Kyiv, i slutningen af marts og begyndelsen af april. Det er ifølge meldinger sket som led i en optrapning af krigen i Østukraine.

Tirsdag er meldingen fra FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, at mere end 4,6 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine siden krigens start. Om de 870.000 er den del af det regnestykke er uvist.