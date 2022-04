Tysker bortførte chefen for vaccinationer i Schweiz

Formanden for den schweiziske kommission for vaccinationer siger, at han i en time var bortført af en afpresser i slutningen af marts.

Det oplyser han til en række schweiziske medier.

Den 38-årige gerningsmand blev skudt og dræbt onsdag, da politiet forsøgte at anholde ham.

Den 38-årige, der var tysk statsborger, havde siden 31. marts været efterlyst for at have bortført en mand. Det er først nu kommet frem, at det var Christoph Berger, der står i spidsen for vaccinationsprogrammet i Schweiz, som blev afpresset.