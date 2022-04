EU gør klar til sjette sanktionspakke

Han deltager mandag morgen i et møde med chefanklageren fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) og Ukraines statsanklager. Det sker for at få input til, hvad der er behov for i forsøget på at dokumentere og retsforfølge russere for krigsforbrydelser i Ukraine.

- Vi ser billederne fra Butja. Vi ser en stationsbygning blive ramt af russiske angreb. Og der er talrige rapporter om overgreb på civile.

- Vi skal have afhørt de mennesker, der har oplevet krigsforbrydelser. Vi skal have billedmateriale, der dokumenterer dem. Og det skal gøres nu, så vi kan retsforfølge de mennesker, der er ansvarlige for det, siger Jeppe Kofod.

Spørgsmål: Hvem er det, der skal retsforfølges? Er det Ruslands præsident, Vladimir Putin, de russiske officerer eller de russiske soldater?

- Vi skal ikke udelukke nogen, vi skal gå efter alle, der har et ansvar for de forbrydelser, der bliver begået. Det er fra soldater til officerer til beslutningstagere. Og det går hele vejen til toppen, til Putin.

- Han har ansvaret for en ulovlig krig i Ukraine, fordi man ikke må invadere et andet land. Og han er ansvarlig for de krigsforbrydelser, som vi ser eksempler på i Ukraine, siger Jeppe Kofod.

Storbritannien oplyste søndag, at man har fundet beviser for, at civile er blevet angrebet i det nordlige Ukraine. Beviserne omfatter massegrave og brug af gidsler som menneskelige skjolde.