Valgets tabere beder franskmændene stemme imod Le Pen

Det var den konservative Valerie Pecresse, socialisten Anne Hidalgo, den grønne kandidat Yannick Jadot og kommunistpartiets kandidat, Fabien Roussel.

Også den største af Frankrigs magtfulde fagforeninger, CFDT, opfordrer franskmændene til at stemme imod Le Pen den 24. april.

CFDT tilføjer, at det ikke betyder, at fagbevægelsen støtter Macrons politik.

- Denne opfordring er hverken en opbakning til den afgående præsidents hidtidige politik eller en opbakning til hans program, skriver CFDT i en meddelelse.

Kun Eric Zemmour, den eneste kandidat, der betragtes som værende et stykke til højre for Le Pen, beder sine vælgere om at stemme på hende i anden valgrunde.

- Jeg tager ikke fejl af, hvem mine modstandere er. Jeg opfordrer mine vælgere til at stemme på Marine Le Pen, siger han ifølge AFP i en tale på valgaftenen.