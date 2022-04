EU genåbner kontorer i krigsramt Kyiv fredag

Borrell siger også, at EU vil støtte undersøgelser af mulige krigsforbrydelser i Ukraine med 7,5 millioner euro (omkring 56 millioner kroner). Samtidig vil EU ifølge Borrell formentligt snart vedtage at støtte de væbnede styrker i landet med over 3,5 milliarder kroner ud over de fonde, der er til rådighed for landet.

EU-delegationen skal mødes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, fredag i Kyiv.

EU-Kommissionens formand skal lørdag lede et globalt donormøde i Warszawa. Her deltager blandt andre Polens præsident, Andrzej Duda, og Canadas premierminister, Justin Trudeau.