10/04/2022 KL. 21:04

Marine Le Pen er klar til revanche mod præsident Macron

Hver fjerde franske vælger valgte at nyde en skøn forårsdag i stedet for at stemme, da Emmanuel Macron og Marine Le Pen søndag kvalificerede sig til anden og afgørende runde af det franske præsidentvalg den 24. april.