Det er der sket i nat: Putins forbrydelser må aldrig blive glemt, skriver Mette Frederiksen

Krigen i Ukraine har nu stået på i godt fem uger. Vestlige iagttagere og militæranalytikere vurderer samstemmende, at Rusland er i gang med en omorganisering af sine styrker, så de trækker sig tilbage fra flere af de nordlige regioner, herunder hovedstaden Kyiv, for i højere grad at koncentrere sig om de østlige regioner Luhansk og Donetsk. I forbindelse med tilbagetrækningen fra Butja nær Kyiv har medier i hele verden fået billeder at se, der angiveligt viser massegrave og lig i gaderne.