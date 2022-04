Røde Kors konvoj på vej mod Mariupol er vendt om

Evakueringsruten skulle lede indbyggerne fra Mariupol til byen Zaporizzja. Det oplyste lederen for Ruslands forsvarsstyrelse, Mikhail Mizintsev, tidligere.

- Konvojen vil lørdag gøre et nyt forsøg på at nå frem og sikre en tryg passage for civile fra Mariupol, hedder det i en erklæring fra ICRC. som siger, at ”aftaler og betingelser gjorde det umuligt at fortsætte fredag”.

Mariupol har været omringet siden de første dage af den russiske invasion og situationen for de civile har længe været beskrevet som ”forfærdelige”. Et tidligere Røde Kors-forsøg på at nå frem i begyndelsen af marts måtte også opgives.