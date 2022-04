03/04/2022 KL. 06:36

For abonnenter

Macron i struben på sine konkurrenter på valgmøde

I en endeløs tale med et hav af løfter langede Emmanuel Macron ud efter konkurrenterne, men høstede uventet også bifald for at kræve, at franskmændene fremover skal blive længere på arbejdsmarkedet. Mindst indtil 65 år.