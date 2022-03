UNHCR: Over fire millioner er nu flygtet fra Ukraine

Over fire millioner ukrainere er nu flygtet fra deres land for at komme væk fra Ruslands krig, oplyser FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, onsdag.

UNHCR siger, at 4.019.287 ukrainere er flygtet over landets grænser efter russernes invasion den 24. februar.

Over 2,3 millioner er taget til Polen.

Dertil kommer, at der ifølge FN’s vurderinger er omkring 6,5 million internt fordrevne i Ukraine.