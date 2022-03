- Det er sandsynligt, at Rusland vil blive ved med at kompensere for sine styrkers reducerede kapacitet til at gennemføre manøvrer med artilleribombardementer og missilangreb, siger ministeriet videre.

Den britiske vicepremierminister, Dominic Raab, siger onsdag, at hans land ser skeptisk på Ruslands løfter til Ukraine.

- Jeg ville være meget forsigtig med at tage noget for pålydende, der kommer fra Vladimir Putins krigsmaskine, siger han.

Britiske efterretninger har i flere uger tydet på, at de russiske styrkers fremrykning i Ukraine går meget langsomt eller er gået i stå en del steder. Flere og flere militære analytikere siger, at Rusland nu har nedjusteret sine oprindelige mål i konflikten.