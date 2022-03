500 migranter er i land efter tur over Den Engelske Kanal mandag

Det betyder, at der nu er blevet bragt over 4500 mennesker til Storbritannien ad denne vej i år, viser tal indsamlet af nyhedsbureauet PA.

Der var en del børn blandt dem, som kom til Dover i Kent i det sydøstlige England. Blandt dem var en pige uden sko.

Ministeren med særligt ansvar for håndteringen af illegal migration, Tom Pursglove, siger, at den tiltagende migration via farlige krydsninger af Den Engelske Kanal er uacceptabel.

- Der er ikke blot tale om grove krænkelser af vores lovgivning. Det er også en stor belastning for de britiske skatteborgere og af vores kapacitet til at hjælpe flygtninge, som kommer til Storbritannien via sikre og legale ruter.