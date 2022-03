Europas kongelige var samlet i London for at mindes prins Philip

Der var på forhånd usikkerhed om, hvorvidt dronning Elizabeth var rask nok til at deltage, da hendes helbred har givet anledning til mange spekulationer, efter at hun tilbragte en nat på et hospital i oktober sidste år.

I februar blev hun smittet med covid-19 og fik forkølelsesagtige symptomer. Hun har siden aflyst flere planlagte begivenheder.

Dronning Elizabeth og prins Philip havde været gift i syv årtier, da Philip døde i foråret sidste år - to måneder før sin 100-års fødselsdag.

Prins Philip blev begravet ved en ceremoni i St. Georges kapel på slottet Windsor, hvor kun 30 af de nærmeste deltog på grund af coronarestriktioner. Gæstelisten var oprindelig på omkring 800.