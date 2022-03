Ukrainsk minister advarer forhandlere mod at spise og drikke

Det er det første møde mellem parterne i to uger, og fire kilder tæt på forhandlingerne siger til The Financial Times, at Rusland ikke længere kræver en ”afnazificering” af Ukraine.

Russerne skal ifølge rapporten også være parate til at acceptere et Ukraine i EU. så længe det ikke indbefatter militær.

Mødet finder sted dagen efter, at Wall Street Journal og Bellingcat skrev, at den russiske rigmand Roman Abramovich og to fredsforhandlere fra Ukraine havde symptomer på mulig forgiftning efter forhandlinger i Kyiv i begyndelsen af marts.