Artikler om Ukraine-krig får Rusland til at blokere Google News

- Vi har arbejdet hårdt for at holde informationstjenester som Google News åbne for russiske brugere så længe som muligt, skrev Google i en udtalelse.

Ruslands regering har indført flere tiltag, der begrænser offentlighedens adgang til informationer om landets invasion af Ukraine.

Blandt andet er det blevet direkte ulovligt at omtale det som en krig. Russisk lovgivning kræver, at det bliver omtalt som en ”specialoperation”.

Desuden er det blevet ulovligt at viderebringe nyheder, som kan give det russiske militær et dårligt ry.

Landets præsident, Vladimir Putin, gav de russiske styrker det grønne lys til at påbegynde invasionen den 24. februar - præcis en måned siden torsdag.

Siden er flere ukrainske byer blevet noget nær totalsmadret, millioner er drevet på flugt fra Ukraine, endnu flere er internt fodrevne i Ukraine, og mange har mistet livet.