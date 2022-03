Anklager: Mistænkt bag britisk politikerdrab ville angribe flere

Under mødet trak den 26-årige angiveligt en stor kniv frem og stak Amess flere gange. Det mangeårige parlamentsmedlem blev erklæret død på stedet.

Den 26-årige skal have søgt på internettet for at finde et sted at angribe sit offer. Han skal have søgt på adresser, der tilhører britiske politikere.

Det britiske medie BBC har tidligere rapporteret, at den mistænkte var kendt af myndighederne. Han skal have deltaget i et program for afradikalisering for nogle år siden. Det stod dog angiveligt ikke på særlig længe.

Britiske parlamentarikere er også tidligere blevet udsat for angreb.

I 2016 døde arbejderpartiet Labours parlamentsmedlem Jo Cox, da hun blev skudt og stukket flere gange. Angrebet skete, få dage før briterne ved brexit-afstemningen skulle stemme om at forlade EU eller ej.