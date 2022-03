21/03/2022 KL. 06:18

For abonnenter

Overblik: 5 ting, der er sket i Ukraine, mens du sov

Rusland gav Ukraine en frist til at overgive vigtig havneby, men det er ikke sket. Imens taler præsident Volodymyr Zelenskyj om et nyt sted for fredsforhandlinger. Læs om nattens udvikling i Ukraine-krigen her.