Ukraine-plan skal styrke Norges forsvar og beredskab

Statsministeren gør det klart, at krigen også betyder, at spændinger øges i Norges nærområder, hvor de Nato-allierede forventer, at nordmændene følger trop.

– Norge er Natos øjne og ører i nord. Det betyder, at vi må være i stand til at følge de russiske aktiviteter endnu tættere. Vi har et godt udgangspunkt. Vi kender nordområderne og har lang erfaring med operationer i nærheden af Rusland i nord.

Støre påpeger også, at Rusland har atomubåde på Kolahalvøen - nær Norges grænse.

Støre siger, at hans regering i begyndelsen af april vil komme med yderligere forslag i forlængelse af udspillet fredag.