Sveriges regering foreslår at genindføre id-tjek på grænsen

Den svenske regering vurderer, at flygtningekrisen kan blive så alvorlig, at der er nødt til at blive truffet foranstaltninger for at kunne opretholde lov og orden og beskytte den nationale sikkerhed, lyder det.

Lovforslaget indebærer muligheden for at tjekke id på dem, som ankommer til Sverige med tog, bus eller passagerskib. Rejsende fra Norge er undtaget.

Et tilsvarende midlertidigt krav om id-kontrol på grænsen blev indført under den såkaldte flygtningekrise i 2015.

Det nye lovforslag skal ifølge den svenske regering træde i kraft den 8. april og gælde i seks måneder med mulighed for forlængelse.