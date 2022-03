EU vil styrke sikkerhed og forsvar på Vestbalkan

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, siger mandag, at EU vil foreslå, at der gøres en øget indsats for at styrke sikkerhed og forsvar i de vestlige balkanlande, så regionen bliver forankret inden for de 27 EU-lande i en tid med øget bekymring over trusler fra Rusland.

- EU vil foreslå, at der gøres en øget indsats for at styrke sikkerhed og forsvar i regionen. Tiden er inde til, at vi skaber ny dynamik i udvidelsesprocessen i EU, fastslår han.