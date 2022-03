De russiske angreb på mål i Ukraine kom søndag morgen frygtindgydende tæt på et Nato-land, da russerne bombede en ukrainsk militærbase i Javoriv kun 25 km fra den polske grænse og 40 km nord for regionens hovedby, Lviv. Mindst 35 mennesker blev dræbt og 134 såret, meddelte ukrainske myndigheder. Både militærfolk og civile var blandt of