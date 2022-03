I 1986 nedsmeltede atomkraftværket ved byen efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket.

Det førte til markante radioaktive udslip, der spredte sig over et større område, inklusive dele af Sverige.

Natten til fredag dansk tid oplyser ukrainske myndigheder ifølge The Kyiv Independent, at et atomforskningsanlæg i byen Kharkiv er blevet bombet af russiske fly.

Ifølge den ukrainske avis er Kharkiv Instituttet, der blandt andet er hjemsted for en eksperimentel atomreaktor, blevet bombet.

Ukraines øverste atommyndighed oplyser, at flere laboratorier i bygningen kan være ødelagt.

Der er ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne.