Røde Kors har fundet miner på civiles veje ud af Mariupol

EU-præsident Charles Michel har mandag talt med den russiske præsident, Vladimir Putin. Her opfordrede han Putin til at stoppe invasionen af Ukraine og sørge for ”sikker passage”. Det skriver Michel på Twitter.

Vladimir Medinskij, chefforhandler for Rusland, anklager mandag Ukraine for at blokere for de såkaldte humanitære korridorer.

Det er ukrainske nationalister, der forhindre civile i at forlade byer, påstår han.

Han anklager Ukraine for at bruge civile som ”menneskeskjold” og siger, at det ”utvivlsomt er en krigsforbrydelse”.