Rusland hævder at ville hjælpe civile ud af Kyiv

Repræsentanter fra Rusland og Ukraine blev torsdag enige om at sikre evakueringsveje til civile.

Vejene skal sikre, at civile kan evakueres fra de igangværende kampe i Ukraine og bringes i sikkerhed.

Repræsentanterne fra Ukraine og Rusland har indtil videre mødtes to gange for at forhandle om en mulig afslutning på krigen mellem de to lande.

Mandag er der aftalt nye forhandlinger mellem parterne.