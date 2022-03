Rapport: Russiske styrker kæmper med at vinde terræn

Luftangreb og beskydninger fortsætter i Ukraine, men russerne får sværere og sværere ved at gøre fremskridt.

Det viser efterretninger ifølge det britiske forsvarsministerium.

Ministeriet skriver sent søndag aften dansk tid på det sociale medie Twitter, at et ”højt niveau af russiske luft- og artilleriangreb har ramt både militære og civile områder” inden for de seneste 24 timer.