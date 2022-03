Når hun for tiden taler med sine russiske familie i telefonen, undgår hun bevidst at tale om krigen i Ukraine, da hendes var og farfar støtter den russiske invasion.

»Rusland og Europa/Amerika er to forskellige verdener. Jeg ser nyheder på tv på både dansk og russisk. Det er meget anderledes nyheder,« siger hun.

»Den russiske propaganda siger, at vores præsident gør det for at hjælpe de russiske mennesker i Ukraine. Det er en god ting, siger de. Min far og farfar siger det samme. De støtter Putin, desværre. Jeg er ikke enig. Når jeg taler med min far, snakker vi ikke om krigen, fordi vi har så forskellige holdninger,« siger Elvíra Aksenova, som forklarer, at hendes far mener, at Ukraine historisk hører til Rusland.