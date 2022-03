I en artikel på Sky News’ hjemmeside skriver Stuart Ramsay, at hans hold mandag var på vej mod byen Bucha for at blive klogere på et ukrainsk angreb på en russisk konvoj, men at de undervejs blev opfordret til at vende om af ukrainske soldater, fordi turen var for farlig.

Det var på tilbagevejen til Kyiv, at der ”ud af det blå” var en ”lille eksplosion”, inden skyderiet begyndte, skriver Ramsay.

- Det blev udført af professionelle. Kuglerne blev ved med at smadre ind i bilen. De missede ikke.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte på, om min død ville blive smertefuld.

Efter at være sluppet ud af bilen fandt holdet vej til en fabrik, hvor de søgte ly, inden de blev reddet.

Mandskabet fra Sky News er siden blevet bragt tilbage i sikkerhed i Storbritannien, oplyser mediet.