Tysk forbundskansler mener, at ekskansler må bryde med Putin

Trods massiv kritik fra en række partier - også fra sit eget socialdemokratiske SPD, har den tidligere forbundskansler i en årrække afvist at opgive sine bånd til Putins Rusland. Det overvejes nu at ekskludere ham fra SPD, hvor han allerede er fuldstændigt isoleret.

Båndene til Putin betydet, at Schröder er blevet frataget sit æresmedlemskab af fodboldklubben Borussia Dortmund.

Olaf Scholz siger, at Schröders venner nu kan få ham på bedre tanker.

- Jeg havde et godt samarbejde med Schröder, da han var aktiv i tysk politik. Derfor er det vigtigt for mig, at han tager denne beslutning, siger Scholz.