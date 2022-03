Donationer vælter ind: Har aldrig oplevet noget lignende

Og Dansk Røde Kors fortæller, at der også uddeles kontantbeløb til civilbefolkningen.

Susanne Dahl fortæller, at deres landekontor i Ukraine har sendt en appel om, at de har brug for 433 millioner kroner. Det er fire gange så stort et beløb, som de havde behov for inden invasionen for en uge siden.

Foruden pengene fra danske virksomheder, fonde og privatpersoner har den danske regering tildelt millioner til danske hjælpeorganisationers arbejde.