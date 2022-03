95-årige dronning Elizabeth genoptager arbejdet efter covid-19

Hun har det ”meget bedre”, lyder det fra dronningens søn, prins Charles.

Kongehuset, der ikke beskriver dronningens tilstand i detaljer, fortæller, at hun nu er frisk nok til at holde virtuelle møder.

Det er med de nye ambassadører i Storbritannien fra Andorra og Chad, som dronning Elizabeth har talt med fra sit hjem, Windsor-slottet.

I sidste uge havde dronningen lignende aftaler med nye ambassadører, men de blev aflyst på grund af regentens coronasymptomer.

Meddelelsen om dronningens smitte kom, blot et par uger efter at hun 6. februar kunne markere et historisk 70-års-jubilæum.