Chelsea-ejer sidder med ved ukrainsk-russiske forhandlinger

Mandag mødes repræsentanter fra Ukraine og Rusland i den hviderussiske grænseby Gomel for at forhandle om en løsning på konflikten efter Ruslands invasion af Ukraine.

- Jeg kan bekræfte, at Roman Abramovich blev kontaktet af den ukrainske side for at støtte op om at finde en fredelig løsning, lyder det fra talsmanden ifølge NTB.

Efter forlydender om at Abramovich som følge af Ruslands invasion ville blive tvunget til at afhænde Chelsea, trak han sig fra den daglige ledelse lørdag.