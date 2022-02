EU: Rusland vil placere atomvåben i Hviderusland

Han har protesteret over for Hviderusland. Men forventningen er, at forfatningen bliver ændret, så Hviderusland ikke længere har status af kernevåbenfri stat.

EU’s udenrigschef kalder afstemningen ”falsk” med henvisning til, at Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, har et jerngreb om magten i landet.

- Jeg har protesteret over afstemningen og over Hvideruslands aggression over for Ukraine, siger Josep Borrell.

Ifølge flere russiske nyhedsbureauer har et flertal i Hviderusland ved folkeafstemningen søndag stemt for at ændre landets forfatning og droppe Hvideruslands status som en kernevåbenfri stat.