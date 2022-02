Fredag opfordrede Ruslands præsident Putin Ukraines hær til at gennemføre et militærkup og tage magten i landet. I samme ombæring beskrev han Ukraines præsident og andre politiske topfolk som en »bande narkomaner og nynazister«.

»Denne nat bliver sværere end dagen. Mange af vore byer er under angreb. Særlig opmærksomhed på Kiev - vi må ikke tabe hovedstaden,« sagde han i et videoklip.

Nato-landenes ledere har på et virtuelt topmøde fredag besluttet at sende flere styrker til medlemslande i Østeuropa. Det fremgår af en fælles udtalelse fra topmødet, som dog ikke benævner, hvor Nato vil indsætte styrker.

»I lyset af Ruslands handlinger vil vi tage de nødvendige konsekvenser for Natos forsvar, hedder det i udtalelsen fra topmødet.«

En talsmand for den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, oplyser i opdatering på sociale medier, at Ukraines regering er klar til at tale om våbenhvile og fred med Rusland. De to lande drøfter angiveligt tid og sted.