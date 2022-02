Militærekspert: Ruslands angreb ligner en fuld invasion af Ukraine

Claus Mathiesen vurderer, at Rusland ønsker at indtage hele Ukraine - og ikke bare de to regioner, som separatister ønsker at rive løs fra Ukraine.

- Det her ligner et russisk angreb af et omfang, der rækker langt ud over uenigheden om de to løsrivelsesrepublikker.

- Jeg tror, at målet er, at al snak om Ukraines fremtid i Nato eller EU hører op en gang for alle, siger Claus Mathiesen.

Han vurderer, at Rusland ønsker at indføre en prorussisk regering i Ukraine, som så kan blive indlemmet i den union, som i forvejen eksisterer mellem Rusland og Hviderusland.