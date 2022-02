EU vil vedtage de hårdeste sanktioner nogensinde

Sådan lyder det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU’s udenrigschef, Josep Borrell, på et fælles pressemøde efter Ruslands angreb på Ukraine torsdag morgen.

Rusland har gennemført et ”barbarisk” angreb på Ukraine. Og det vil blive straffet med de ”hårdeste sanktioner”, som EU-landene nogensinde har vedtaget.

- EU vil svare tilbage på stærkest mulige vis. EU vil implementere den hårdeste pakke sanktioner nogensinde, siger Josep Borrell.

Ifølge Borell er der tale om den ”største overtrædelse af international ret”. Ruslands fremfærd i Ukraine vil koste mange liv, siger han.

- Senere i dag vil vi præsentere en pakke med massive sanktioner for EU-landenes ledere, lyder det fra Ursula von der Leyen.

Udmeldingen kommer, forud for at EU-landenes ledere torsdag aften skal mødes til et ekstraordinært topmøde i Bruxelles.