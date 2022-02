Dronning Elizabeth er testet positiv for covid-19. Den 95-årige britiske monark har milde symptomer på forkølelse.

Den britiske monark fejrede for nylig 70-års-jubilæum på tronen. Hun har haft flere problemer med helbredet i den seneste tid og har måttet opgive en række planer.

Den britiske tronarving prins Charles blev for ti dage siden testet positiv for covid-19. Det er anden gang, at den 73-årige prins Charles er smittet med sygdommen.

I foråret 2020 blev kronprinsen første gang meldt syg med covid-19.

Da prins Charles blev testet positiv den 10. februar, havde han to dage før været sammen med dronningen.