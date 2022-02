Dronning Margrethe kan søndag ophæve sin coronaisolation

En læge har søndag vurderet, at dronning Margrethe kan ophæve sin coronaisolation.

Det skriver kongehuset i et opslag på Instagram.

- Efter at have haft et mildt forløb med COVID-19 har en læge i dag vurderet, at Hendes Majestæt Dronningen kan ophæve sin isolation, skriver kongehuset.

Hun blev tirsdag aften testet positiv for coronavirus. Her udviste regenten også milde symptomer, lød det fra kongehuset.