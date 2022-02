Svensk byret underkendt: Retssag om Estonia-dokumentar skal gå om

Landsret fastslår, at svensk lov om gravfred for sunket passagerfærge også gjaldt for dykkere fra tysk båd.

Landsretten for Vest-Sverige har i en afgørelse tirsdag fastslået, at en retssag om dykning ved vraget af passagerfærgen ”Estonia” skal gå om, fordi svensk lovgivning var gældende for de tiltalte. Landsretten siger, at to personer, der er tiltalt for have krænket gravfreden ved vraget med dykninger i forbindelse med en dokumentarfilm, var underlagt svensk lov, selv om de anvendte en tysk båd ved dykningen og sejlede ud fra Tyskland.

De tiltalte mente, at de derved kunne undgå svensk lovgivning, da Tyskland ikke har underskrevet loven om gravfred ved ”Estonia”. Journalisten Henrik Evertsson og vrageksperten Linus Andersson sendte i september 2019 en dykkerrobot ned for at filme vraget af passagerfærgen, der var på vej fra Tallinn til Stockholm, da den forliste. Billeder af vraget, som blev filmet med robotten, fik havarikommissionen til at gennemføre en ny efterforskning. Göteborgs tingsrätt (byret) frikendte de tiltalte og accepterede forklaringen om, at Tyskland ikke havde underskrevet loven. Desuden fandt byretten, at Estonia-loven er i strid med internationale, folkeretlige principper.

Men landretten for Vest-Sverige har underkendt byretten. - Vi er kommet frem til, at Estonia-loven er gældende, til trods for at dykningen skete fra et fartøj under tysk flag. Estonia-loven er heller ikke imod folkeretten, siger landsrettens formand, Anders Hagsgård. - Det her handlede om svenske borgere, og Sverige har vidtrækkende beføjelser med hensyn til at få dets borgere til at handle i overensstemmelse med lovene, siger Hagsgård videre.

Så sagen sendes altså nu tilbage til byretten i Göteborg. De tiltalte har fremført, at robotten ikke berørte vraget, og de hævder, at dykninger var nødvendige for deres efterforskning af katastrofen, som de ikke mener, er udredt ordentligt.

Færgen sank i hårdt vejr i Østersøen mellem Sverige og Estland en nat i september 1994. 852 personer omkom. 137 overlevede forliset, som regnes for en af de største skibskatastrofer i nyere tid.

/ritzau/TT