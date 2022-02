Mindst en dræbt og flere kvæstet i togulykke i Tyskland

Bilds oplysninger er ikke bekræftet fra officielt hold. Men en talsmand for politiet siger til avisen, at ”det ser slemt ud”.

Ulykken skete klokken 16.40, hvor mange mennesker normalt er på vej hjem fra arbejde.

Øjenvidner fortæller til netmediet Münchner Merkur, at de hørte et højt brag og blev kastet fremad i deres sæder.

En kvinde oplyser, at hun sad i den bageste vogn, da ulykken skete. Da der begyndte at komme røg, forlod hun og andre passagerer vognen og gik lidt væk fra toget. Der kunne hun se, at de to førerhuse var kilet sammen.