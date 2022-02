Macrons konservative rival er havnet i modvind før valg

Præsident Emmanuel Macrons konservative rival Valerie Pecresse er kommet i stærk modvind under den franske præsidentvalgkamp. Hun bliver både beskyldt for at være uinspirerende og for at bruge samme retorik som partierne på den ydre højrefløj.

Pecresse er en veteran fra det store konservative, republikanske parti, som senest havde en præsident i perioden fra 2007 til 2012. Det var den senere korruptionsdømte Nicolas Sarkozy.