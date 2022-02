Selv spotlysene blinkede i nationalfarverne blå, hvid og rød, da det borgerlige Frankrigs præsidentkandidat, Valérie Pécresse, søndag holdt sit første store valgmøde med det erklærede mål at udradere to rivaler på det yderste højre i første runde og at besejre præsident Emmanuel Macron i finalen den 24. april.