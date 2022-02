Genvalgt tysk præsident sender appel om fred til Putin

Det var på forhånd ventet, at Steinmeier ville blive genvalgt. De tre partier i den tyske koalitionsregering havde alle forud for valget meddelt, at de ville støtte ham.

Han tilføjer, at det er Rusland, som bærer ansvaret for, at der er risiko for krig i Ukraine.

Socialdemokratiske Steinmeier er en politisk veteran med erfaring som vicekansler og udenrigsminister. Han har været præsident i Tyskland siden marts 2017.

I sin første periode som præsident har han fået ros for sin diplomatiske ageren under ture udenlands.

I den tyske befolkning er han vellidt. En nylig meningsmåling viser, at 85 procent af befolkningen mener, at han gør det godt i embedet.

Det er Den Føderale Forsamling, som har genvalgt Steinmeier. Den har 1472 medlemmer, hvis eneste funktion er at vælge landets præsident.

Halvdelen af medlemmerne er medlemmer af parlamentet. Den anden halvdel består af repræsentanter, som Tysklands 16 delstater har sendt til Berlin for afstemningen.