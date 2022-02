Nobelprismodtager der opdagede hiv-virusset er død

Her hævdede han, at virusset var skabt i et laboratorie, og at det er vacciner, der er skyld i varianter af corona.

- I dag hylder vi den afgørende rolle, som Luc Montagnier havde i den fælles opdagelse af hiv, lyder det fra aids-organisationen Aides.

- Dette var et fundamentalt skridt fremad, men et som på bedrøvelig vis blev fulgt af en række år, hvor han drev væk fra videnskaben. Det er faktum, vi ikke kan skjule, føjer Aides til.

Montagnier gjorde sin banebrydende opdagelse, da aids-tilfælde steg, og de smittede kun havde ringe chance for at overleve.

Hans opdagelse førte til et intenst arbejde med at finde en behandling mod den oftest seksuelt overførte sygdom. Den kom 15 år senere. Den tillader i dag de ramte at et leve et næsten normalt liv, selv om sygdommen ikke er fjernet.