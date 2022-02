Amerikanske embedsmænd siger, at Rusland er i gang med at forberede en omfattende invasion af Ukraine.

Amerikanske politikere er blevet advaret om, at antallet af soldater ved den ukrainske grænse bliver ved med at vokse.

Et sådan angreb estimeres at kunne koste 25.000 til 50.000 civile liv, mens det også kan medføre en enorm flygtningestrøm især til nabolandet Polen.

Rusland afviser, at landet har planer om at invadere Ukraine.

Desuden sendes yderligere 300 soldater til Tyskland, og 1000 amerikanske soldater, der allerede befinder sig i Tyskland, sendes til Rumænien, der er naboland til Ukraine.

Iagttagere ser det som et forsøg fra USA’s side på at sende et klart signal til Rusland om, at hverken Europa eller Ukraine er blevet glemt af USA.