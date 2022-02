Ifølge Ryanairs finansdirektør vil mundbind blive et lige så ”normalt” krav som regler om, at passagerer fjerner væsker fra håndbagagen ved sikkerhedskontrollen.

Mens vi herhjemme har kunnet lade maskerne falde i denne uge, så må vi indstille os på, at der i månedsvis - ja, måske årevis - stadig vil være krav om at bruge mundbind, når vi skal ud at flyve. Det mener en række eksperter, som den britiske avis The Times har talt med. Ifølge eksperterne vil det være nødvendigt for branchen at følge de samme regler internationalt, selv om de enkelte lande måske allerede har opgivet kravet. Med andre ord vil kravet om mundbind bestå, så længe ikke alle er klar.

På den korte bane er der således ikke nogen planer om at ændre de nuværende regler, siger Ryanairs finansdirektør, Neil Sorahan: »Masker vil være noget, der vil være med os i et stykke tid endnu. Hvis det er den pris, vi skal betale for de næste par måneder, ind i sommeren - så er det en lille pris at betale.« Ifølge Ryanairs finansdirektør vil mundbind blive et lige så ”normalt” krav som regler om, at passagerer fjerner væsker fra håndbagagen ved sikkerhedskontrollen. Den nødforanstaltning blev indført i 2006, da politiet forpurrede en terrorplan om at sprænge passagerfly i luften ved hjælp af flydende sprængstoffer. Og foranstaltningen gælder som bekendt den dag i dag.

De fleste britiske flyselskaber følger retningslinjer fra internationale organer, herunder Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og International Civil Aviation Organisation, som siger, at masker skal bæres under flyvningens varighed, undtagen når man spiser og drikker. Da internationale flyrejser blev genoptaget efter de første nedlukninger, frygtede flyselskaberne oprindeligt, at de skulle flyve med ledige mellemsæder. Det blev imidlertid besluttet, at masker gav tilstrækkelig beskyttelse. Herhjemme ophørte kravet om mundbind i den offentlige transport 1. februar. Ifølge coronasmitte.dk bør man dog ikke rejse med kollektiv transport, hvis man er syg eller formoder at være smittet. De danske lufthavne stiller fortsat krav om, at flyrejsende skal bære mundbind eller visir med henblik på at overholde de fælles europæiske retningslinjer udstedt af den europæiske luftfartssikkerhedsorganisation EASA. Børn under 6 år er undtaget for kravet om at bære mundbind.

På grund af myndighedernes opfordring til brug af håndsprit for at mindske smittespredning er reglerne for håndsprit i håndbagagen lempet i danske lufthavne. Det betyder, at du gerne må medbringe håndsprit i beholdere større end de 100 ml, der ellers er begrænsningen for væsker, der skal gennem sikkerhedskontrollen. På lige fod med reglerne for flydende medicin må mængden dog ikke overstige, hvad sikkerhedspersonalet vurderer som til eget behov på den konkrete rejse.