Britiske børn risikerer mæslinger grundet lav vaccinetilslutning

Det britiske sundhedsagentur (UKHSA) opfordrer forældre til at sikre, at deres børn får den såkaldte MFR-vaccine mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, før de begynder i skole.

Det sker, fordi vaccinationsraten mod den dødelige børnesygdom er faldet til det laveste niveau i et årti, advarer eksperter.

Mere end hvert tiende barn i England starter i skole med risiko for at blive smittet med mæslinger.

I Storbritannien får alle børn tilbudt deres første MFR-vaccine, når de er et år. Den anden dosis bliver givet, når de er tre år og fire måneder.

Derudover kan mæslinger skade hele immunsystemet og dermed efterlade børn mere sårbare over for andre infektioner.

De seneste vaccinationstal, der dækker perioden fra juli til september sidste år, viser, at 88,6 procent af børnene har fået deres første MFR-stik i en alder af to år. Imens har 85,5 procent fået begge doser i en alder af fem år.

Det betyder, at mere end hvert tiende barn på fem år ikke har fået deres to doser.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) skal 95 procent af børn vaccineres for at holde mæslinger væk.

- Selv et lille fald i vaccinetilslutningen kan have stor indflydelse på befolkningens immunitetsniveauer og føre til udbrud, forklarer epidemiolog ved UKHSA Vanessa Saliba.